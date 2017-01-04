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Хухашвили склонен считать, что власти провоцируют президента к досрочной отставке


04.01.2017   11:34
Более логичным мне кажется скрытый альянс Усупашвили и властей, чем совместная игра Усупашвили и Маргвелашвили, - об этом в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс» заявил эксперт Гия Хухашвили.

По его словам, если рассматривать теории заговора, на фоне конфронтации власти провоцируют Маргвелашвили к добровольной отставке, чтобы сократить срок нежелательного президента на один год.

«С политтехнологической точки зрения сговор бывшего председателя парламента и властей более реален, чем мнение, будто Усупашвили и Маргвелашвили играют вместе. Но я не верю в эти теории», - заявил Хухашвили.






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