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Хухашвили склонен считать, что власти провоцируют президента к досрочной отставке
04.01.2017 11:34
Более логичным мне кажется скрытый альянс Усупашвили и властей, чем совместная игра Усупашвили и Маргвелашвили, - об этом в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс» заявил эксперт Гия Хухашвили.
По его словам, если рассматривать теории заговора, на фоне конфронтации власти провоцируют Маргвелашвили к добровольной отставке, чтобы сократить срок нежелательного президента на один год.
«С политтехнологической точки зрения сговор бывшего председателя парламента и властей более реален, чем мнение, будто Усупашвили и Маргвелашвили играют вместе. Но я не верю в эти теории», - заявил Хухашвили.
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