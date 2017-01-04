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Трамп проведет первую масштабную пресс-конференцию на следующей неделе
04.01.2017 12:11
Первая большая пресс-конференция Дональда Трампа в качестве избранного президента США запланирована на 11 января, сообщила его советник Келлиан Конуэй, передает «Интерфакс».
«Изначально она была перенесена на 11 января, и если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы будем придерживаться этой даты», - рассказала она телеканалу CNN.
Изначально пресс-конференция о судьбе бизнеса Трампа была назначена на 15 декабря, однако она была отложена до января, передавал телеканал.
По словам источника из переходной команды Трампа, пресс-конференции откладывалась во многом из-за повышенного внимания к кадровым вопросам, а также из-за трудностей, с которыми юристы избранного президента сталкиваются, разбираясь в складывающейся ситуации.
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