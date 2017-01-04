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«Грузинская мечта» вернула банку «Карту» позаимствованный миллион


04.01.2017   12:32
Служба государственного аудита сообщает, что политическая партия "Грузинская мечта" вернула банку "Карту" миллион лари, который она взяла в качестве займа перед парламентскими выборами, прошедшими в Грузии в начале октября прошлого года.

Правящая партия погасила миллион лари, взятый в виде долга из банка "Карту" после того, как с учетом результатов проведенных парламентских выборов получила от государства бюджетное финансирование.

В сентябре партия "Грузинская мечта" взяла из банка "Карту" заем размером миллион лари для расходов на предвыборную кампанию. Согласно соответствующей финансовой документации, срок его оплаты составлял 4 месяца, годовая процентная ставка 11%. Для обеспечения займа была указана часть 1 статьи 56 "Избирательного кодекса Грузии", что со своей стороны подразумевает оплату государством расходов до миллиона лари партиям, преодолевшим избирательный барьер.







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