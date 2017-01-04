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Президент поздравил Патриарха Грузии с днем рождения
04.01.2017 13:56
Президент Грузии поздравил Предстоятеля ГПЦ Илию II с днем рождения. 4 января Его Святейшеству исполнилось 84 года.
Георгий Маргвелашвили выразил глубокую признательность Патриарху и Грузинской Православной церкви за поддержку грузинского народа в наиболее трудные периоды истории Грузии.
«Ваше Святейшество, сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Грузинский народ имел величайшее счастье иметь такого мудрого духовного руководителя и наставника в тяжелейшую и драматическую эпоху борьбы за свободу», - отмечает глава государства.
По словам Георгия Маргвелашвили, жизнь Святейшего Патриарха, является примером внутреннего, духовного самосовершенствования и христианской любви в наши дни.
Президент пожелал Патриарху крепкого здоровья, благополучия и успехов в высоком служении.
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