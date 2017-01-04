Изменения в программе всеобщего здравоохранения - оппозиция говорит о негативных результатах

04.01.2017 15:35 В программу всеобщего здравоохранения входят изменения. Корректировка программы будет происходить поэтапно в течение 2017 года, и изменится принцип обслуживания пациентов.



За новой программой, анонсированной Минздрав, уже последовала острая оценка оппозиции, которая предрекает те негативные результаты, которые могут последовать за задействованием нового варианта программы.



В Минздрав уверяют, что пациенты не почувствуют изменений. По их пояснению, раньше из двух страховок преимущество придавалось государственной страховке, то есть сначала тратились бюджетные средства, и страхование частных страховых компаний действовало только после того, как эти суммы были исчерпаны, что еще больше увеличивало затраты государства.



Между тем после задействования изменения в течение 2017 года подход изменится. В случае наличия двух страховок расходы лечения пациента будут покрываться частной компанией, и после того, как лимит будет исчерпан, включится государственная страховка.



В "Национальном движении" считают, что инициатива вызовет удорожание продукта частных страховых компаний.



Еще одно изменение, которое Министерство здравоохранения планирует задействовать уже с конца января, касается клиник, включенных в программу всеобщего здравоохранения. Будут существовать конкретные критерии, и только после удовлетворения этих критериев государство оформит договор с частной клиникой.



В оппозиции полагают, что это изменение тоже создаст много проблем. Конкретней, обанкротятся и закроются многие маленькие клиники.

















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