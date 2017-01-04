ЕНД не развалится от ухода нескольких человек - Каландадзе

04.01.2017 17:57 «Национальное движение» не раз оставляли его члены, однако партии угроза не создавалась, единству партии угрозы нет и в этот раз, - заявила член «Единого национального движения» Нино Каландадзе на вопрос журналистов о том, разделится ли «Национальное движение» после партийного съезда, намеченного на 20 января.



Как отметила Нино Каландадзе, в партии более 33 000 зарегистрированных делегатов, более 500 000 избирателей-сторонников и уход нескольких человек не создаст угрозу единству партии.



«Единству партии угрозы нет, в партии есть более 33 000 зарегистрированных делегатов, т.е. членов и у партии – более 500 000 избирателей. «Национальному движению» не грозит распад. «Национальное движение» будет функционировать так как есть, ведь «Национальное движение» - это не 60 человек, партия – не секретариат из 7-ми человек. Это означает то, что будут ли 20 членов политсовета в партии или нет, это не создает «Национальному движению» угрозу. Из партии, к сожалению, уходили ее члены, помним это еще с 2004 года, есть и примеры ближайшего времени. К примеру, Георгий Вашадзе и Зураб Джапаридзе. Из-за этого «Национальное движение» не распалось и сейчас не распадется, если несколько человек решит уйти из партии», - заявила Нино Каландадзе.















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