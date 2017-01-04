Администрация президента видит угрозу дискриминации в законопроекте об образовании

04.01.2017 23:12 Руководитель администрации президента Грузии Георгий Абашишвили и советники президента встретились сегодня с министром образования и науки Грузии Александром Джеджелава и его заместителями.



Как сообщают в пресс-службе администрации президента, в ходе встречи стороны рассмотрели проект закона Грузии «О внесении изменений в закон Грузии об общем образовании».



На встрече представили администрации президента выразили озабоченность в связи с тем, что проект содержит целый ряд положений, которые носят общий характер и в процессе конкретизации могут принять дискриминационный характер. Было отмечено, что необходимо, чтобы эти положения были усовершенствованы на следующем этапе реформы общего образования и они были бы внедрены исходя из конституционных ценностей Грузии, в том числе всеобщности образования и равенства.



На сегодняшней встрече министр образования представил видение реформы общего образования, принял к сведению соображения президента и отметил, что на следующем этапе реформы все упомянутые положения будут конкретизированы именно исходя из принципа всеобщей доступности качественного образования. С учетом этого, президентом подписывается этот законопроект, и он внимательно будет наблюдать за следующими этапами осуществления реформы.



Как заявляют в администрации президента, парламент Грузии принял этот законопроект в ускоренном порядке в трех чтениях за четыре дня. Принятие законопроекта в такие ограниченные сроки не позволило общественности углубленно изучить и обсудить реформы, запланированные в этой важнейшей сфере.















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