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Вопрос легитимности съезда «Национального движения» находится под угрозой - Отар Кахидзе


05.01.2017   11:40
Вопрос легитимности съезда «Национального движения» находится под угрозой, - об этом журналистам заявил член парламентского меньшинства Отар Кахидзе.

По его словам, целый ряд вопросов, которые нужно было прописать, не прописаны, потому что из-за бойкота со стороны части членов политсовета не удалось провести заседание политсовета.

«Состав оргкомиссии должен был определить съезд. Но из-за бойкота этого не произошло. В этом плане есть серьезные юридические огрехи. Я не могу сказать, что произойдет, если правовые вопросы не будут решены. Тогда пусть соответствующие органы решают, насколько они признают те результаты, которые опубликует съезд. На данном этапе вопрос легитимности съезда «Национального движения» находится под угрозой, потому что целый ряд вопросов, которые нужно было прописать, не прописаны, потому что из-за бойкота со стороны части членов политсовета не удалось провести заседание политсовета», - заявил Отар Кахидзе.






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