НПЦ «Гирчи» начинает новую кампанию «Осуши болото»

05.01.2017 14:23 Новый политический центр "Гирчи" начинает новую кампанию "Осуши болото". По заявлению основателя "Шишки" Зураба Джапаридзе на специальном брифинге, в рамках кампании они выберут одну государственную структуру и обратятся к власти с просьбой, дать им возможность наблюдатель за рабочим днем одного сотрудника этой структуры. По его словам, таким путем они покажут гражданам, как работает бюрократия.



По словам Зураба Джапаридзе, в 2017 году правительство должно было сократить бюрократические расходы, но вместо этого оно увеличило налоги.



"Экономика практически стоит на месте, национальная валюта по-прежнему нестабильная и в последнее время вновь продолжает обесцениваться, в 2017 году власть должна была провести болезненные, но важные реформы, чтобы в экономике страны были хоть какие-то значимые позитивные сдвиги. Первым делом власть должна была сократить бюрократические расходы, поскольку это единственный путь, чтобы экономика страны сдвинулась с места и пошла по пути быстрого развития. Однако вместо этого мы видим, что власть решила пойти в противоположном направлении, решила увеличить акциз, и соответственно цены на такие продукты, как табак, алкоголь, в том числе и транспорт, поскольку возросли цены на топливо и т.д.



Мы думаем, что данным решением власть сказала гражданам следующее: вместо того, чтобы сократить бюрократию, она говорит нам, что эта бюрократия настолько важна, делает настолько значимое дело, что вместо того, чтобы сократить ее, она должна изъять деньги из экономики в виде увеличения налогов, чтобы профинансировать расходы и содержание этой бюрократии.



Мы, "Шишка", не верим в то, что Грузии необходимо столько бюрократии и столько людей, получающих доходы из государственного бюджета. Мы начинаем кампанию под названием "Осуши болото", которая состоит в следующем: мы периодически вместе с журналистами выберем разные структуры, финансируемые из государственного бюджета, то есть из кармана наших граждан, и затем обратимся к власти с просьбой, избрать одного, любого сотрудника из этой структуры, и дать нам возможность наблюдать за одним рабочим днем этого сотрудника. В том числе снять один рабочий день, и продемонстрировать гражданам, как работает государственная бюрократия"- заявил Зураб Джапаридзе.



По его же словам, их новая кампания не преследует целью дискредитацию этого конкретного сотрудника. По его словам, этим путем они постараются показать гражданам, почему им приходится платить возросшие налоги.



"Эта кампания не шоу, наша цель не дискредитация какого-то одного сотрудника, или какой-либо государственной структуры. Эта компания преследует целью показать гражданам Грузии то, за что они платят налоги, почему им приходится платить увеличенные налоги, почему им приходится жить в условиях возросших цен, и в конечном итоге показать, что является причиной того, что экономика страны остановилась и не идет вперед"- говорит Зураб Джапаридзе.

















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