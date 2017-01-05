Независимый депутат считает Службу архитектуры мэрии Тбилиси «гнездом коррупции»

05.01.2017 16:37 Независимый депутат Сакребуло (Горсовета) Тбилиси Алеко Элисашвили обнародовал заключение отдела внутреннего аудита мэрии.



По словам Элисашвили, в результате выдачи службой архитектуры мэрии разрешения на незаконное строительство, городской бюджет потерпел серьезные убытки.



«Уже точно подтверждено, что служба архитектуры -это гнездо коррупции, а зональный совет, существующий при службе архитектуры, также является сборищем бандитов… Могу сказать, что бюджет Тбилиси потерпел убытки в размере 402 тысяч лари.



Сотрудники службы архитектуры умышленно неправильно посчитали коэффициент и записали, что дом состоит из шести, а не десяти этажей. По их словам, на этих оставшихся четырех этажах якобы размещена многоуровневая подземная стоянка, но в действительности это была обыкновенная жилая площадь», - сказал депутат.



Заключение отдела внутреннего аудита мэрии будет направлено в прокуратуру Грузии.















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