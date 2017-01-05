|
Независимый депутат считает Службу архитектуры мэрии Тбилиси «гнездом коррупции»
05.01.2017 16:37
Независимый депутат Сакребуло (Горсовета) Тбилиси Алеко Элисашвили обнародовал заключение отдела внутреннего аудита мэрии.
По словам Элисашвили, в результате выдачи службой архитектуры мэрии разрешения на незаконное строительство, городской бюджет потерпел серьезные убытки.
«Уже точно подтверждено, что служба архитектуры -это гнездо коррупции, а зональный совет, существующий при службе архитектуры, также является сборищем бандитов… Могу сказать, что бюджет Тбилиси потерпел убытки в размере 402 тысяч лари.
Сотрудники службы архитектуры умышленно неправильно посчитали коэффициент и записали, что дом состоит из шести, а не десяти этажей. По их словам, на этих оставшихся четырех этажах якобы размещена многоуровневая подземная стоянка, но в действительности это была обыкновенная жилая площадь», - сказал депутат.
Заключение отдела внутреннего аудита мэрии будет направлено в прокуратуру Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна