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Независимый депутат считает Службу архитектуры мэрии Тбилиси «гнездом коррупции»


05.01.2017   16:37
Независимый депутат Сакребуло (Горсовета) Тбилиси Алеко Элисашвили обнародовал заключение отдела внутреннего аудита мэрии.

По словам Элисашвили, в результате выдачи службой архитектуры мэрии разрешения на незаконное строительство, городской бюджет потерпел серьезные убытки.

«Уже точно подтверждено, что служба архитектуры -это гнездо коррупции, а зональный совет, существующий при службе архитектуры, также является сборищем бандитов… Могу сказать, что бюджет Тбилиси потерпел убытки в размере 402 тысяч лари.

Сотрудники службы архитектуры умышленно неправильно посчитали коэффициент и записали, что дом состоит из шести, а не десяти этажей. По их словам, на этих оставшихся четырех этажах якобы размещена многоуровневая подземная стоянка, но в действительности это была обыкновенная жилая площадь», - сказал депутат.

Заключение отдела внутреннего аудита мэрии будет направлено в прокуратуру Грузии.






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