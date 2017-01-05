«Некоторые представители ЕНД пытаются саботировать съезд партии» - Ника Мелия

05.01.2017 17:36 Некоторые представители «Единого национального движения» пытаются саботировать съезд партии, утверждает один из лидеров ЕНД Ника Мелия.



Политик прокомментировал журналистам заявления однопартийцев, сомневающихся в легитимности запланированного на 20 января съезда оппозиционной партии.



«Одна группа представителей нашей партии пытается сохранить свое влияние и для этого делает все. В течение последних дней они сделали заявление, утверждая, что предстоящий съезд нашей партии не будет легитимным. По их мнению, в ходе организации съезда якобы зафиксировано множество нарушений.



К сожалению, эта группа людей не разделяет мнения большинства наших сторонников.



«Национальное движение» не принадлежит какой-то отдельной группе людей, наша партия принадлежит ее многочисленным членам и избирателям, которые в течение последних лет находились под прицелом власти Иванишвили. Из запугивали, шантажировали.



Именно наши сторонники примут решение о том, как должна развиваться партия»,- сказал Мелия.



По словам политика, 20 января съезд партии обязательно состоится.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

