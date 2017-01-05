Через две недели мы увидим новое «Национальное движение»- Ника Мелия

05.01.2017 20:03 Попытка саботажа со стороны небольшой группы обречена, 20 января обязательно состоится съезд партии, и на нем будут присутствовать 7 000 делегатов, заявляет представитель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который до этого считался членом крыла Гиги Бокерия, которое выступало за проведение более малочисленного съезда.



20 января "Единое национальное движение" планирует съезд партии. В связи с этим в офисе партии сегодня состоялся специальный брифинг, в рамках которого Ника Мелия заявил, что легитимности съезда опасность не угрожает.



"20 января состоится съезд ЕНД, в котором примут участие 7 000 делегатов. После всего происшедшего абсолютное большинство тбилисских и региональных партийных организаций поддержали это решение, включились в подготовительную работу к съезду, которая уже перешла в заключительную фазу. По состоянию на данную минуту, уже известно о 5 000 делегатах.



Небольшая группа в правлении партии смогла, и противостояла не только этому решению, но и воле абсолютного большинства сторонников партии. Стоит сожаления, что эта маленькая группа старается сохранить позицию, влияние, и интерес, и делает все с этой целью. Их главная мотивация, сохранить свои позиции в партии, с этой целью в течение последних дней они стараются позиционировать съезд, как нелегитимный. Эта группа в действительности не видит настроения, существующие в абсолютном большинстве партии.



"Национальное движение" принадлежит не одной отдельно взятой группе, оно принадлежит десяткам тысячи членам партии, полмиллиона избирателям и сторонникам, которые стали объектами шантажа и запугивания со стороны Иванишвили. Эти люди примут решение, как должна развиваться партия в будущем.



30 ноября были две группы, одна одобряла проведение съезда с участием 7 000 делегатов, а вторая группа хотела провести с участием 2 000 делегатов. Вторая группа старается саботировать съезд, что является обреченным. Настал момент, когда необходимо еще больше публичности, несмотря ни на что 20 января съезд состоится в торжественной обстановке. Через две недели мы увидим новое, обновленное "Национальное движение"- заявил Ника Мелия.

















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