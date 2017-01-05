Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Через две недели мы увидим новое «Национальное движение»- Ника Мелия


05.01.2017   20:03
Попытка саботажа со стороны небольшой группы обречена, 20 января обязательно состоится съезд партии, и на нем будут присутствовать 7 000 делегатов, заявляет представитель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который до этого считался членом крыла Гиги Бокерия, которое выступало за проведение более малочисленного съезда.

20 января "Единое национальное движение" планирует съезд партии. В связи с этим в офисе партии сегодня состоялся специальный брифинг, в рамках которого Ника Мелия заявил, что легитимности съезда опасность не угрожает.

"20 января состоится съезд ЕНД, в котором примут участие 7 000 делегатов. После всего происшедшего абсолютное большинство тбилисских и региональных партийных организаций поддержали это решение, включились в подготовительную работу к съезду, которая уже перешла в заключительную фазу. По состоянию на данную минуту, уже известно о 5 000 делегатах.

Небольшая группа в правлении партии смогла, и противостояла не только этому решению, но и воле абсолютного большинства сторонников партии. Стоит сожаления, что эта маленькая группа старается сохранить позицию, влияние, и интерес, и делает все с этой целью. Их главная мотивация, сохранить свои позиции в партии, с этой целью в течение последних дней они стараются позиционировать съезд, как нелегитимный. Эта группа в действительности не видит настроения, существующие в абсолютном большинстве партии.

"Национальное движение" принадлежит не одной отдельно взятой группе, оно принадлежит десяткам тысячи членам партии, полмиллиона избирателям и сторонникам, которые стали объектами шантажа и запугивания со стороны Иванишвили. Эти люди примут решение, как должна развиваться партия в будущем.

30 ноября были две группы, одна одобряла проведение съезда с участием 7 000 делегатов, а вторая группа хотела провести с участием 2 000 делегатов. Вторая группа старается саботировать съезд, что является обреченным. Настал момент, когда необходимо еще больше публичности, несмотря ни на что 20 января съезд состоится в торжественной обстановке. Через две недели мы увидим новое, обновленное "Национальное движение"- заявил Ника Мелия.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В торговом центре Рухи будет функционировать авторынок
В 2016 году SOCAR почти на 15% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
Экспорт грузинского вина в Китай увеличился на 98%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан дополнительно усилил поиски пропавших нефтяников
Свободная торговля с Грузией вошла в десятку главных событий Китая
Родственники граждан, убитых в Грозном, уволены с работы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна