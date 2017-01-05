Президент Грузии подписал изменения в закон «Об общем образовании»

05.01.2017 20:24 Президент Грузии подписал изменения в закон «Об общем образовании» Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал изменения, осуществленные парламентом страны в законе «Об общем образовании».



Как заявила журналистам парламентский секретарь президента Анна Долидзе, президент разделяет настрой и необходимость осуществления реформы школ.



«Этот настрой заключается в том, что наши граждане и дети равны перед законом и качественное образование должно быть общедоступным на территории всей страны. Как будут сформированы аспекты политики образования, это прерогатива Минобразования и парламента. В связи с этим процессом мы отмечаем, что акцентируем внимание на том, что политика образования подчинена конституционным ценностям – речь идет о равенстве. Всем детям, независимо от того, кто и где живет, должно быть доступно качественное образование», - заявила журналистам Анна Долидзе.



Она воздержалась от конкретизации того, в какой части изменений, осуществленных в законе «Об общем образовании», администрация президента видит возможную угрозу дискриминации. На соответствующий вопрос журналистов Долидзе сегодня не отметила.















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