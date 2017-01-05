Президент Израиля посетит с официальным визитом Грузию 9-10 января

05.01.2017 23:15 Президент Израиля Реувен Ривлин посетит Грузию с официальным визитом 9−10 января. По информации пресс-службы президента Грузии, глава израильского государства прибудет в Тбилиси вместе с супругой Нехамой Ривлин в ночь на 9 января. В международном аэропорту Тбилиси высокого гостя встретят представители администрации президента и правительства Грузии.



Официальные встречи начнутся с утра 9 января. Реувена Ривлина примет президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Встреча пройдет вначале в формате один на один, затем — в расширенном формате. По окончании официальных встреч главы государств сделают заявления для СМИ.



В тот же день состоится встреча Реувена Ривлина с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Позднее президента Израиля примет председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Вечером 9 января президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его супруга Мака Чичуа дадут официальный обед в честь президента Израила и его супруги.



10 января, под конец визита президента Израиля, состоится церемония возложения венков к Мемориалу погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.















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