Джон Керри объявил об уходе из политики

06.01.2017 10:52 Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего.



«Моя карьера на государственной службе окончена», — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.



Уходящий госсекретарь США поблагодарил президента Барака Обаму за то, что тот предоставлял ему возможность проявить инициативу в проведении внешней политики.



«Я очень рад был работать с президентом, который держал меня „на длинном поводке“ (предоставлял больше возможностей — ред.), позволил мне рисковать и делать дело. Это лучшая работа, о которой я только мог мечтать», — сказал Керри.



В США, как и во многих странах, в решении внешнеполитических проблем последнее слово остается за главой государства. Не все разделяют мнение о том, что Керри позволяли в администрации работать так, как он пожелает. Сам Керри признавал, что в вопросе сирийского урегулирования и координации с Россией он сталкивался с серьезным противодействием в Пентагоне. Обама также далеко не всегда поддерживал инициативы госсекретаря.



Керри, которому 73 года, занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы. Почти три десятилетия он был сенатором от Массачусетса. В 2004 году Керри был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.















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