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Глава тбилисской городской службы экологии и озеленения подала в отставку


06.01.2017   10:58
Глава тбилисской городской службы экологии и озеленения Нино Сулханишвили подала в отставку Глава городской службы экологии и озеленения мэрии Тбилиси Нино Сулханишвили ушла в отставку.

Сулханишвили покинула должность на основании личного заявления.

Отставку Нино Сулханишвили требовали «Партизаны-садовники». Представители это общественной организации обвиняли ее в незаконных действиях, так как по их утверждению, Сулханишвили незаконно выдала разрешение на спиливание деревьев на столичном проспекте Казбеги.

К этому времени неизвестно, связана ли отставка Нино Сулханишвили с их требованием.






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