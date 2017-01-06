Глава тбилисской городской службы экологии и озеленения подала в отставку

06.01.2017 10:58 Глава тбилисской городской службы экологии и озеленения Нино Сулханишвили подала в отставку Глава городской службы экологии и озеленения мэрии Тбилиси Нино Сулханишвили ушла в отставку.



Сулханишвили покинула должность на основании личного заявления.



Отставку Нино Сулханишвили требовали «Партизаны-садовники». Представители это общественной организации обвиняли ее в незаконных действиях, так как по их утверждению, Сулханишвили незаконно выдала разрешение на спиливание деревьев на столичном проспекте Казбеги.



К этому времени неизвестно, связана ли отставка Нино Сулханишвили с их требованием.















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