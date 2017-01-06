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Глава тбилисской городской службы экологии и озеленения подала в отставку
06.01.2017 10:58
Глава тбилисской городской службы экологии и озеленения Нино Сулханишвили подала в отставку Глава городской службы экологии и озеленения мэрии Тбилиси Нино Сулханишвили ушла в отставку.
Сулханишвили покинула должность на основании личного заявления.
Отставку Нино Сулханишвили требовали «Партизаны-садовники». Представители это общественной организации обвиняли ее в незаконных действиях, так как по их утверждению, Сулханишвили незаконно выдала разрешение на спиливание деревьев на столичном проспекте Казбеги.
К этому времени неизвестно, связана ли отставка Нино Сулханишвили с их требованием.
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