Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гендиректором ОВГ избран Васил Маглаперидзе


06.01.2017   13:04
Генеральный директором Общественного вещателя Грузии, как и ожидалось, стал Васил Маглаперидзе. В ходе голосования во втором туре его поддержали шест членов правления ОВГ, двое поддержали кандидатуру Тинатин Бердзенишвили.

Напомним, что Васил Маглаперидзе до этого занимал должность главного продюсера информационной программы "2030" на телеканале "GDS", созданной по инициативе Бидзины Иванишвили. Еще раньше он занимал должность заместителя гендиректора учрежденного Бидзиной Иванишвили "9-го канала". С учетом этого, мало кто в грузинской общественности сомневался, что именно Маглаперидзе возглавит ОВГ.

Пост гендиректора ОВГ стал вакантным 21 ноября 2016 года, когда бывший директор Георгий Бараташвили покинул пост на два года раньше истечения срока..

Прием заявок на участие в конкурсе завершился 28 декабря 2016 года. Во второй тур собеседования вышли 5 кандидатов из 14 - Тинатин Бердзенишвили, Заал Анджапаридзе, Васил Маглаперидзе, Натия Купрашвили и Нино Зауташвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В торговом центре Рухи будет функционировать авторынок
В 2016 году SOCAR почти на 15% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
Экспорт грузинского вина в Китай увеличился на 98%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Китай внес соглашение о свободной торговле с Грузией в десятку событий года
В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве телеведущего Кокурхоева
В Украину прибыли первые 80 тысяч тонн азербайджанской нефти
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна