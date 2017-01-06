Гендиректором ОВГ избран Васил Маглаперидзе

06.01.2017 13:04 Генеральный директором Общественного вещателя Грузии, как и ожидалось, стал Васил Маглаперидзе. В ходе голосования во втором туре его поддержали шест членов правления ОВГ, двое поддержали кандидатуру Тинатин Бердзенишвили.



Напомним, что Васил Маглаперидзе до этого занимал должность главного продюсера информационной программы "2030" на телеканале "GDS", созданной по инициативе Бидзины Иванишвили. Еще раньше он занимал должность заместителя гендиректора учрежденного Бидзиной Иванишвили "9-го канала". С учетом этого, мало кто в грузинской общественности сомневался, что именно Маглаперидзе возглавит ОВГ.



Пост гендиректора ОВГ стал вакантным 21 ноября 2016 года, когда бывший директор Георгий Бараташвили покинул пост на два года раньше истечения срока..



Прием заявок на участие в конкурсе завершился 28 декабря 2016 года. Во второй тур собеседования вышли 5 кандидатов из 14 - Тинатин Бердзенишвили, Заал Анджапаридзе, Васил Маглаперидзе, Натия Купрашвили и Нино Зауташвили.















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