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Школы Грузии будут поделены на три категории


06.01.2017   14:59
Министр образования сегодня дал пояснения президенту в связи с законом об образовании. Несмотря на то, что на документе уже есть подпись главы государства, в администрации считают, что изменения в законе "Об общем образовании" являются дискриминационными.

Президент Грузии вчера поставил подпись под законом "Об образовании", но перед этим его администрация сделала заявление о том, что закон является дискриминационным.

Согласно поправкам, школы будут поделены на три категории: до 200 учащихся, больше чем 200 учеников, и ведущие школы. Планируется также брэндировать школы. Именно эти несколько вопросов стали причиной критики нового закона. Пока не известно, по каким критериям будет присваиваться статус ведущей школы.

Представители оппозиции и эксперты отрицательно относятся к запланированным изменениям.

Определение статуса ведущих школ для части публичных школ планируется ко второй половине года. Ведомство планирует через несколько месяцев представить дополнительный пакет об общем образовании, касающийся финансирования. Уже известно, что в 2017 году рост базисной зарплаты учителей не планируется.







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