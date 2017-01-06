|
Все вопросы, касающиеся выборных должностей, парламент рассмотрит в феврале - Беселия
06.01.2017 15:29
По информации председателя комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эки Беселия, все вопросы, касающиеся выборных должностей, парламент рассмотрит в феврале, с началом весенней сессии.
По информации Беселия, предметом обсуждения будет вопрос выборных лиц как в Верховном, так и в Конституционном суде.
«В феврале будут готовы вопросы для принятия решений. Каким будет решение, я сказать не могу, пока не завершатся консультации», - отметила Беселия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна