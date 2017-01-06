Все вопросы, касающиеся выборных должностей, парламент рассмотрит в феврале - Беселия

06.01.2017 15:29 По информации председателя комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эки Беселия, все вопросы, касающиеся выборных должностей, парламент рассмотрит в феврале, с началом весенней сессии.



По информации Беселия, предметом обсуждения будет вопрос выборных лиц как в Верховном, так и в Конституционном суде.



«В феврале будут готовы вопросы для принятия решений. Каким будет решение, я сказать не могу, пока не завершатся консультации», - отметила Беселия.















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