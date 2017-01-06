|
Неправительственный сектор обвиняет МВД в воздействии на избирателей
06.01.2017 17:14
Неправительственная организация публикует еще одно заключение в связи с парламентскими выборами. Со ссылкой на обнародованные сегодня данные, "Демократическая инициатива Грузии" заявляет, что власть использует полицию для воздействия на избирателей.
Члены НПО обвиняют Министерство внутренних дел в осуществлении давления на избирателей. Согласно исследованию, проведенному "Демократической инициативой Грузии", в предвыборный период патрульная полиция на 62% сократила штрафование водителей за нарушение правил дорожного движения. Юристы подготовили исследование на базе официальной информации, запрошенной из Министерства внутренних дел.
По заявлению Георгия Мшвениерадзе, сокращение штрафов со стороны патрульной полиции в предвыборный период преследовало целью достижение благорасположения избирателя.
Тем временем, по мнению членов "Грузинской мечты", то, что патрульная полиция выписывала меньше штрафов, является естественным процессом, а МВД свободно от политического влияния.
Министерство внутренних дел не комментирует обвинения. В ведомстве не поясняют, почему уменьшилась статистика штрафов в предвыборный период.
Неправительственная организация "Демократическая инициатива Грузии" планирует в ближайшем времени обнародовать еще одно исследование, касающееся работы криминальной полиции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна