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Неправительственный сектор обвиняет МВД в воздействии на избирателей


06.01.2017   17:14
Неправительственная организация публикует еще одно заключение в связи с парламентскими выборами. Со ссылкой на обнародованные сегодня данные, "Демократическая инициатива Грузии" заявляет, что власть использует полицию для воздействия на избирателей.

Члены НПО обвиняют Министерство внутренних дел в осуществлении давления на избирателей. Согласно исследованию, проведенному "Демократической инициативой Грузии", в предвыборный период патрульная полиция на 62% сократила штрафование водителей за нарушение правил дорожного движения. Юристы подготовили исследование на базе официальной информации, запрошенной из Министерства внутренних дел.

По заявлению Георгия Мшвениерадзе, сокращение штрафов со стороны патрульной полиции в предвыборный период преследовало целью достижение благорасположения избирателя.

Тем временем, по мнению членов "Грузинской мечты", то, что патрульная полиция выписывала меньше штрафов, является естественным процессом, а МВД свободно от политического влияния.

Министерство внутренних дел не комментирует обвинения. В ведомстве не поясняют, почему уменьшилась статистика штрафов в предвыборный период.

Неправительственная организация "Демократическая инициатива Грузии" планирует в ближайшем времени обнародовать еще одно исследование, касающееся работы криминальной полиции.







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