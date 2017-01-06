Неправительственный сектор обвиняет МВД в воздействии на избирателей

06.01.2017 17:14 Неправительственная организация публикует еще одно заключение в связи с парламентскими выборами. Со ссылкой на обнародованные сегодня данные, "Демократическая инициатива Грузии" заявляет, что власть использует полицию для воздействия на избирателей.



Члены НПО обвиняют Министерство внутренних дел в осуществлении давления на избирателей. Согласно исследованию, проведенному "Демократической инициативой Грузии", в предвыборный период патрульная полиция на 62% сократила штрафование водителей за нарушение правил дорожного движения. Юристы подготовили исследование на базе официальной информации, запрошенной из Министерства внутренних дел.



По заявлению Георгия Мшвениерадзе, сокращение штрафов со стороны патрульной полиции в предвыборный период преследовало целью достижение благорасположения избирателя.



Тем временем, по мнению членов "Грузинской мечты", то, что патрульная полиция выписывала меньше штрафов, является естественным процессом, а МВД свободно от политического влияния.



Министерство внутренних дел не комментирует обвинения. В ведомстве не поясняют, почему уменьшилась статистика штрафов в предвыборный период.



Неправительственная организация "Демократическая инициатива Грузии" планирует в ближайшем времени обнародовать еще одно исследование, касающееся работы криминальной полиции.

















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