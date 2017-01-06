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Экс-мэр Тбилиси покинет тюрьму 9 января - суд удовлетворил апелляцию
06.01.2017 17:28
Апелляционный суд сократил наказание по делу о "Тбилсервис группе" бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулава. Соответствующее решение было объявлено несколько минут назад.
Решением судьи, в приговор внесено изменение и обвинение Угулава переквалифицировано в превышение должностных полномочий (он обвинялся в растрате), на основании чего он приговорен к 1 году 9 месяцаам лишения свободы, но с учетом "Закона об амнистии", приговор определен 1 годом 3 месяцами и 22 днями лишения свободы.
Бывший министр обороны Давид Кезерашвили по-прежнему оправдан по данному делу.
Отсчет приговора Гиги Угулава будет производиться с 18 сентября 2015 года. Так как срок лишения свободы истекает, Угулава покинет учреждение по отбыванию наказания 9 января.
Напомним, что ранее судом первой инстанции Угулава был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Прокуратура намерена обжаловать решение апелляционного суда.
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