Саакашвили приветствует освобождение Угулава и требует права на приезд в Грузию

06.01.2017 18:05 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили приветствует "освобождение Гиги Угулава из незаконного заключения". Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, комментируя решение апелляционного суда, согласно которому срок лишения свободы экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава сокращен до 1 года 3 месяцев и 22 дней.



Напомним, что решение апелляционного суда было объявлено сегодня. Обвинение в растрате государственных средств было переквалифицировано в превышении должностных полномочий и с учетом закона об амнистии наказание было сокращено с 4 лет и 9 месяцев до 1 года 3 месяцев и 22 дней. Срок лишения свободы истекает 9 января 2017 года, через три дня.



"Я рад, что он [Угулава] отметит праздник Рождества со своими детьми и друзьями. Гиги не совершал ни преступления, ни предпринимал неправильных действий (несмотря на то, что он заявил на последнем судебном процессе) по отношению к вопросу, который выдвигали карманные прокуроры Иванишвили ему в течение всего этого времени. Таким образом, это заключение было не что иное, как личная месть олигарха и часть компании угроз.



В то же время, наверно уже никто не сомневается, что такие решения не принимают прокуроры, адвокаты и суды, и что мы дело имеем не с правовым решением, а личным решением Иванишвили как по аресту, так и освобождению. Поэтому, мы должны потребовать от него незамедлительного освобождения других политзаключенных и предоставление мне права незамедлительно приехать в Грузию для встречи с народом и участия 20 января в съезде "Единого национального движения" 20 января", - пишет Саакашвили.

















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