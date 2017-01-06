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Гендиректором ОВГ избрали исполнителя воли властей - Капанадзе


06.01.2017   18:28
Генеральным директором "Общественного вещателя" избрали человека, который напрямую исполняет то, что скажет власть - заявил "член "Национального движения" Серги Капанадзе.

По словам политика, совершенно ясно, что по вмешательству власти победила предвзятая к власти личность.

"Избрали человека, который напрямую исполняет то, что скажет власть. Все совершенно ясно, "Общественный вещатель" до конца будет подчиняться этому человеку, следовательно, власти. Разумеется, это является решением власти. Это продолжение той линии, которую проводит власть: сначала было наступление на "Рустави 2", потом закрыли целый ряд значительные ток-шоу, а в конце было создание нового консорциума. Власть хочет полностью контролировать СМИ, и делает это шаг за шагом"- заявил Капанадзе.

Генеральным директором "Общественного вещателя" стал Василь Маглаперидзе. Повторным голосованием второго тура кандидатуру Маглаперидзе поддержали шесть членов Попечительского совета, а за Кандидатуру Тинатин Бердзенишвили проголосовали двое.







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