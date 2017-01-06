Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава вышел из тюрьмы

06.01.2017 18:52 Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, который обвинялся в растрате государственных средств, вышел из тюрьмы на основании решения апелляционного суда, который переквалифицировал обвинение в превышении должностных полномочий и с учетом закона об амнистии сократил его срок пребывания в заключении до 1 года 3 месяцев и 22 дней.



На выходе из тюрьмы его встречали члены семьи, друзья и члены "Единого национального движения".



Следует отметить, что сокращенный срок лишения свободы у Угулава истекал 9 января. Согласно "Кодексу о заключении", лицо освобождается из заключения за день до истечения срока лишения свободы, но если этот день совпадает с выходными, то в последний рабочий день перед истечением срока лишения свободы.















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