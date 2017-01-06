Гендиректором ОВГ избрана политически ангажированная персона - медиа-эксперт

06.01.2017 19:31 Попечительский совет "Общественного вещателя" сегодня избрал генеральным директором резко выраженную политически ангажированную персону - заявил медиа-эксперт Звиад Коридзе, комментируя избрание Василя Маглаперидзе генеральным директором "Общественного вещателя".



По его же словам, если бы Попечительский совет "Общественного вещателя" принял решение на основании рассмотрения программ, представленных кандидатами, и в результате той дискуссии, который был у них собственно с Попечительским советом, тогда результат был бы совершенно другой.



"Это реальность, стоящая сожаления. Совет принял решение как раз таки по признаку политической предвзятости. Совет практически принял решение, которое ориентировано на то, чтобы "Общественный вещатель", как независимая, демократическая институция, еще на какой-то период не развивался.



Совет "Общественного вещателя" сегодня избрал в генеральные директоры резко выраженную политически ангажированную персону. Человека, который во время собеседования откровенно говорил о своей политической пристрастности, которая не создает ему неудобства. Сегодня оказалось, что это не создает неудобства также и совету. Мы практически можем оказаться перед фактом, что будем иметь "Общественного вещателя" с партийной принадлежностью.



Сегодня "Общественный вещатель" от лица своего Попечительского совета заявляет, что их не интересует политическая пристрастность, не интересует независимость и непредвзятость. Сегодня совет откровенно сказал: нас это не интересует, да, нас, пожалуй, интересует человек, который вчера во время собеседования подтвердил, что у него есть политические симпатии, и это не мешает ему в своей медиа деятельности. Это очень плохой прецедент"- заявил Звиад Коридзе.



Генеральным директором "Общественного вещателя" стал Василь Маглаперидзе. Повторным голосованием второго тура кандидатуру Маглаперидзе поддержали шесть членов Попечительского совета, а за Кандидатуру Тинатин Бердзенишвили проголосовали два члена совета.

















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