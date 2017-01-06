У Попечительского совета ОВГ нет самолюбия - медиа-эксперт

06.01.2017 19:50 У Попечительского совета "Общественного вещателя" нет самолюбия, он принял самое постыдное решение, считает медиа-эксперт Лаша Тугуши об избрании гендиректором ОВГ бывшего главного продюсера информационной программы Бидзины Иванишвили Васила Маглаперидзе.



"Я считаю, что у совета вообще нет самолюбия. Они приняли постыдное решение, наихудшее, какое могло быть принято. Мне очень жаль того одного лари, который каждый из нас платит для финансирования этой организации. Грузия бедная страна, и у нас нет роскоши, платить 40 миллионов за этот некачественный продукт, эти некачественные решения. Это абсолютно неприемлемо.



Я не понимаю представителей совета, вроде бы эти люди являются носителями каких-то ценностей, и принимают такие постыдные решения. Этим решением они поставили точку на развитие "Общественного вещателя". Всем все превосходно известно, просто у человека должно быть самолюбие, когда занимает такую позицию, и должен принять приличное решение. Если бы я мог свистеть, я бы свистел, когда слушал это решение"- заявил Лаша Тугуши.



Напомним, генеральным директором "Общественного вещателя" стал Василь Маглаперидзе. Повторным голосованием во втором туре кандидатуру Маглаперидзе поддержали шесть, а кандидатуру Тинатин Бердзенишвили два члена Попечительского совета.

















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