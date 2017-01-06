Угулава: Политзаключенные должны быть освобождены

06.01.2017 20:19 Политические заключенные должны быть освобождены, заявил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава журналистам после того, как покинул тюрьму.



««Хочу поприветствовать всех. В первую очередь, объявляю солидарность всем без исключения нашим политическим заключенным, которые остаются в тюрьме. Мы не должны отделять друг от друга политзаключенных нашей партии и чужой партии, нашего фланга и чужого. К сожалению, сегодня в Грузии есть политзаключенные и общая задача в том, чтобы этот процесс закончился. Если мое освобождение - это начало этого процесса, очень хорошо. Но работы в этом направлении очень много. Хочу, чтобы все осознали, пока в нашей стране будут политзаключенные, политика будет крайне радикальной. Будет острое противостояние, и ответственны будут большинство и правительство. Если мы хотим решить проблемы, в том числе, и экономические, первым шагом для этого является освобождение политзаключенных. Все это может быть легко сделано правительством, если власти предпримут смелый шаг, и объявят политическую амнистию», - заявил Угулава. », -сказал Угулава.



По его словам, если правительство не может этого сделать, то такой шаг должен осуществить президент.



Гиги Угулава, который обвинялся в растрате государственных средств, покинул тюрьму на основании решения Апелляционного суда, который переквалифицировал обвинение в превышении должностных полномочий и с учетом закона об амнистии сократил его срок пребывания в заключении до 1 года 3 месяцев и 22 дней.



Следует отметить, что сокращенный срок лишения свободы у Угулава истекал 9 января. Согласно "Кодексу о заключении", лицо освобождается из заключения за день до истечения срока лишения свободы, но если этот день совпадает с выходными, то в последний рабочий день перед истечением срока лишения свободы.















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