Кто-то неверно интерпретировал мое заявление - Угулава

06.01.2017 21:24 Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, покинувший заключение, категорически отрицает признание вины по делу «Тбилсервис группы». Как заявил Угулава журналистам, информация, якобы он признал вину является неверной интерпретацией реальности.



«В 2013 году эти люди – 600 или 700 человек были трудоустроены в «Тбилсервис группе» с моего согласия и хочу, чтобы общество знало, о чем я говорю, так как за этим последовала неверная интерпретация. Эти люди были трудоустроены с моего согласия, и нужно быть абсолютно безнравственным, чтобы перекладывать на моих заместителей... Все было под моей ответственностью – и хорошее, и плохое. Разумеется, у меня не было намерения формировать все в политическом направлении, но это приняло такой вид. Это факт. Часть работала так, часть – этак, но было и будет бессовестно обвинять меня при этом в присвоении и растрате бюджетных средств.



Я сказал о том, что было плохо по этой части, и к сожалению, кто-то интерпретировал, якобы я признал вину. Признание вины - это процессуальное действие и на третий год заключения этого никто не делает. Это делают в первые несколько недель», - сказал Гиги Угулава.



Напомним, что Гиги Угулава был освобожден сегодня из тюремного заключения, куда он попал по обвинению в растрате государственного имущество. Апелляционный суд изменил формулировку обвинения на "Превышение служебных полномочий" и сократил срок заключения, который истекает 9 января. Согласно действующему в Грузии закону о заключении, лицо освобождается из заключения за день до истечения срока, однако, если этот день приходится на выходные, то в последний рабочий день перед днем истечения срока лишения свободы.















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