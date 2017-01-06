Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили обвинил действующее руководство ЕНД в попытке саботажа


06.01.2017   23:31
«Не удалось дистанцировать меня от партии, план захватить партию провалился, мы имеем дело с явной попыткой нанести ущерб партии», - так оценивает бывший президент Грузии Михеил Саакашвили внесенный исполнительным секретарем «Национального движения» в ЦИК запрос об изъятии из парламентского списка значительной части членов партии.

Данное заявление Михеил Саакашвили распространяет на своей странице в сети «Фейсбук».

«Сегодня утром все еще действующий до съезда «Национального движения» исполнительный секретарь внес в ЦИК запрос об изъятии из парламентского списка значительной части моих соратников. Это прямое оскорбление наших многочисленных избирателей и очень похоже на осуществление сценария Иванишвили. Главная цель Иванишвили устранить меня из грузинской политики. К сожалению, это делается руками небольшой группы наших бывших единомышленников, ускоренно, перед съездом 20 января, который подтвердит единство партии и то, что эта горстка людей не имеет поддержки. Я не считаю случайным ни совпадение целей, ни выбор дня внесения очень несправедливой и аморальной заявки. После того, как не удалось дистанцировать меня от партии, а план захватить партию провалился, мы имеем дело с явной попыткой нанести ущерб партии. «Национальное движение» выйдет из всего этого окрепшим и единым, как никогда», - заявляет Михеил Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Австрийская и германская компании получили право летать на зимние курорты Грузии
В торговом центре Рухи будет функционировать авторынок
В 2016 году SOCAR почти на 15% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили надеется на «рациональное решение» марионеточных властей Абхазии
Закрытие пропускных пунктов является шагом назад в защите прав грузинского населения Абхазии - омбудсмен
Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии
Цихелашвили: Сегодня на оккупированных территориях идет процесс русификации
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Китай внес соглашение о свободной торговле с Грузией в десятку событий года
В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве телеведущего Кокурхоева
В Украину прибыли первые 80 тысяч тонн азербайджанской нефти
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна