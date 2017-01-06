Саакашвили обвинил действующее руководство ЕНД в попытке саботажа

06.01.2017 23:31 «Не удалось дистанцировать меня от партии, план захватить партию провалился, мы имеем дело с явной попыткой нанести ущерб партии», - так оценивает бывший президент Грузии Михеил Саакашвили внесенный исполнительным секретарем «Национального движения» в ЦИК запрос об изъятии из парламентского списка значительной части членов партии.



Данное заявление Михеил Саакашвили распространяет на своей странице в сети «Фейсбук».



«Сегодня утром все еще действующий до съезда «Национального движения» исполнительный секретарь внес в ЦИК запрос об изъятии из парламентского списка значительной части моих соратников. Это прямое оскорбление наших многочисленных избирателей и очень похоже на осуществление сценария Иванишвили. Главная цель Иванишвили устранить меня из грузинской политики. К сожалению, это делается руками небольшой группы наших бывших единомышленников, ускоренно, перед съездом 20 января, который подтвердит единство партии и то, что эта горстка людей не имеет поддержки. Я не считаю случайным ни совпадение целей, ни выбор дня внесения очень несправедливой и аморальной заявки. После того, как не удалось дистанцировать меня от партии, а план захватить партию провалился, мы имеем дело с явной попыткой нанести ущерб партии. «Национальное движение» выйдет из всего этого окрепшим и единым, как никогда», - заявляет Михеил Саакашвили.















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