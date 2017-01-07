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Президент Грузии праздновал Рождество в родном Душети
07.01.2017 12:52
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа поздравили население страны с Рождеством Христовым из Душети (регион Мцхета-Мтианети).
Глава государства и первая леди присутствовали на Рождественской литургии в ночь на 7 января в церкви им. Святого Николая в Душети.
Рождество Христово — один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.
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