Президент Грузии праздновал Рождество в родном Душети

07.01.2017 12:52 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа поздравили население страны с Рождеством Христовым из Душети (регион Мцхета-Мтианети).



Глава государства и первая леди присутствовали на Рождественской литургии в ночь на 7 января в церкви им. Святого Николая в Душети.



Рождество Христово — один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

