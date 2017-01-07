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Украина наняла американскую компанию для лоббирования своих интересов


07.01.2017   13:18
Администрация Президента Украины Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную экс-председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины.

Это следует из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США, сообщает DW.COM.

"BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 года. Адрес клиента в представленной информации - "Банковая 11, Киев, Украина". Цель деятельности компании - "усиление связей между США и Украиной и поощрения американских частных предпринимателей инвестировать в Украину", - говорится в публикации.






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