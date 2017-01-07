Давид Нармания на будущей неделе представит кандидата на пост главы службы экологии и озеленения мэрии

07.01.2017 19:41 Мэр столицы Давид Нармания представит муниципальному собранию (сакребуло) кандидата на пост главы городской службы экологии и озеленения мэрии Тбилиси на будущей неделе. Об этом Нармания заявил в беседе с журналистами.



По словам мэра, состоятся консультации, на основании которых будет отобран кандидат. Давид Нармания также откликнулся на заявление депутата сакребуло Алеко Элисашвили. По словам депутата, Нино Сулханишвили покинула пост главы городской службы экологии и озеленения примерно месяц назад, но мэрия Тбилиси этот факт не озвучивала.



«В связи с новым руководителем городской службы экологии и озеленения состоятся консультации, собираемся на будущей неделе представить выбранную кандидатуру столичному сакребуло. Никакого предварительного ухода с поста не было. Госпожа Нино сама приняла решение в связи с уходом с должности. Мне было очень досадно, но это ее решение», - заявил Давид Нармания.















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