Бибилашвили: Противостоящая группа завтра планирует сместить Нику Мелия с председательства фракции

08.01.2017 13:56 По информации члена «Национального движения» Зазы Бибилашвили, члены т.н. команды Бокерия-Угулава планируют сместить Нику Мелия с председательства фракции «Национальное движение».



Как заявил Заза Бибилашвили журналистам, с этой целью эта группа письменно, с подписью 5-ти лиц завтра на 10:00 вызывает Мелия в здание парламента в Тбилиси.



По оценке Бибилашвили, это вредность, проявляемая малой группой, проигравшей в борьбе со своим избирателем, пока этой группе еще доступны бразды правления партии.



«Эта группа письменно, с подписью 5-ти лиц вызывает председателя нашей парламентской фракции Нику Мелия, и с большой вероятностью планируется его сместить. Это попытка сохранить за собой кресла тогда, когда они потеряли доверие партии. Неловко, когда эта группа лицемерно говорит нам о демократических ценностях. 20 января на многотысячном съезде «Национальное движение» подтвердит, что является народным демократическим движением, где все вопросы решаются в режиме публичности и уважения к воле избирателя», - заявил Бибилашвили.

















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