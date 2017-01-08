Ника Мелия может быть отстранен от руководства фракцией «Национальное движение»

08.01.2017 18:21 Член фракции «Национальное движение» подтверждает, что завтра на заседании фракции будет рассматриваться вопрос об отстранении Ники Мелия от председательства.



Как пояснила Надирашвили журналистам, по этому вопросу будет проведено голосование, и члены фракции примут решение большинством голосов.



По ее же словам, если Нику Мелия не переизберут, завтра же будет избран новый председатель фракции.

Однако депутат к этому времени не называет, кто может стать новым председателем фракции. «Ника Мелия – человек, который часто меняет свою позицию. Он не выдержал ни при одной критической ситуации. После того как он примостился ко второй команде, отношения между этими двумя группами крайне напряглись, и напряженность достигла пика. Соответственно, наверное, ни для кого не должно быть удивительно, что большинство людей в этой фракции думают, что такой лидер им не нужен. На завтра назначено это заседание, решение путем голосования и большинством голосов примут члены фракции», - заявила Надирашвили.















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