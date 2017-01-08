Ника Мелия вместе с единомышленниками намерен создать в парламенте новую фракцию

08.01.2017 18:22 Ника Мелия и его единомышленники готовятся к созданию отдельной парламентской фракции. Формирование новой фракции предполагается после съезда «Национального движения», что со своей стороны будет продолжением процесса разделения партии.



Фракцией будет руководить Ника Мелия и в ее состав войдут следующие члены фракции «Национальное движение»: Тинатин Бокучава, Коба Накопия, Рамаз Николаишвили, Азер Сулейманов. По информации агентства, в последующем в этой фракции мы также увидим членов фракции «Национальное движение – за продвижение Грузии»: Саломе Самадашвили, Романа Гоциридзе и Георгия Тугуши.



Вместе с тем, по существующей информации, Тугуши может не войти ни в одну из фракций и остаться в парламенте в статусе т.н. независимого депутата.



С перегруппировкой по такому сценарию - парламентское меньшинство не распадется и крыло Бакрадзе-Бокерия сохранит за собой статус меньшинства, а Ника Мелия и члены его фракции будут в парламенте в статусе членов т.н. независимой фракции.



При этом, как ожидается, в случае ухода из «Национального движения», его лидеры - Угулава, Бокерия и Бакрадзе вместе с единомышленниками присоединятся к партии «Европейская Грузия». Эта партия во время парламентских выборов, состоявшихся 8 октября 2016 года, входила в блок «Национального движения» и является квалифицированным субъектом.

















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