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Сенаторы Маккейн и Грэм ждут от Трампа продолжения курса санкций в отношении РФ
08.01.2017 22:56
Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн призвали избранного президента США Дональда Трампа продолжить санкции в отношении РФ.
"Довольно скоро он станет защитником свободного мира. Все, что я прошу его, - это признать, что Россия вмешалась, и дать ответ. В следующий раз это может быть Иран, это может быть Китай", - сказал Л.Грэм журналистам телекомпании Эн-Би-Си.
"Наша жизнь строится вокруг идеи, что мы свободные люди, что мы приходим на избирательные участки, и у нас политическая конкуренция без иностранного вмешательства", - пояснил Л.Грэм.
В свою очередь, Дж.Маккейн отметил, что хакерские атаки со стороны РФ не ограничиваются лишь выборами, а представляют угрозу безопасности США. "Это касается всех сфер, в том числе военных тайн, которыми мы располагаем, как например, повредить работу наших космических спутников или возможность дестабилизации работы электростанций. Я имею в виду, что они могут представлять серьезную опасность для США".
"Интерфакс"
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