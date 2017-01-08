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Церетели: Когда председатель фракции говорит одно, а вторая сторона – другое, с этим нужно разобраться


08.01.2017   22:58
Когда председатель фракции посредством брифинга говорит одно, а вторая сторона – другое, с этим нужно разобраться, - заявил агентству «IPN» член парламентской фракции «Национальное движение» Гиги Церетели в связи с намеченным на завтра заседанием упомянутой фракции.

По мнению Церетели, с учетом создавшейся ситуации, действующий председатель или больше не должен быть председателем фракции или все должно быть упорядочено и согласовано с членами фракции.

«Есть много вопросов, которые необходимо обсудить на собрании фракции. Весьма сложное положение. Очень печальная ситуация на фоне обвинений. С этим нужно разобраться. Поэтому естественно, состоится заседание фракции, пойдет речь о том, как будет в будущем, кто, что намерен делать – если члены фракции не согласны с председателем фракции, естественно, и этот вопрос будет предметом обсуждения.
Однозначно, то, что происходит – нехорошо. Если удастся как-то определиться, чтобы этот процесс был менее болезненным, то это будет хорошим выходом. Большая часть членов фракции на другой стороне, Ника (Мелия) проводит брифинги, вторая сторона тоже проводит брифинги, поэтому это не нормальная ситуация. Как правило, если председатель фракции не согласен с мнением членов фракции, то или председатель фракции уходит в отставку или его меняет фракция – это совершенно естественно, что в такой обстановке встанет этот вопрос», - заявил Гиги Церетели.

Завтра в парламенте Грузии планируется проведение заседания фракции «Национальное движение», на котором будет рассматриваться вопрос о смещении Ники Мелия с должности председателя фракции.






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