В Грузию прибыл президент Израиля

09.01.2017 10:45 По приглашению президента Грузии с официальным двухдневным визитом в Грузию сегодня прибыл президент Израиля Реувен Ривлин.



Как сообщает администрация президента Грузии, президент государства Израиль посещает Тбилиси вместе с первой леди и в рамках официального визита проведет встречи с президентом, премьером и председателем парламента.



В Тбилисском международном аэропорту их встречали глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь президента по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе и заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани.



Официальная церемония встречи Реувена Ривлина состоится во дворце президента Грузии, после чего президент Георгий Маргвелашвили встретится с президентом Израиля лицом к лицу, а также в расширенном составе. Затем президенты сделают заявление для СМИ и проведут совместную пресс-конференцию.



10 января президент Израиля возложит венок к мемориалу павших за единство Грузии на площади Героев.















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