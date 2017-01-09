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На пост председателя фракции ЕНД рассматриваются кандидатуры Кахидзе и Абесадзе
09.01.2017 10:48
По неофициальной информации, на пост председателя фракции «Национальное движение» рассматриваются кандидатуры Отара Кахидзе и Ираклия Абесадзе.
Ираклий Абесадзе является членом данной фракции, а Отар Кахидзе состоит в другой фракции, входящей в парламентское меньшинство - «Национальное движение - за прогресс Грузии». Чтобы Кахидзе занял пост председателя фракции «Единое национальное движение», фракция должна измениться.
Сегодня в 10:00 фракция «Национальное движение» должна была обсудить отставку Ники Мелия с поста председателя фракции, однако, как сообщают в партии, по просьбе Гиги Угулава обсуждение вопроса отложено на несколько дней.
«Я попросил членов фракции предоставить три дня для консультаций и решение фракция примет по истечении этого срока», - заявил Гиги Угулава.
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