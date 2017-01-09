Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Важно реализовать потенциал отношений между Грузией и Израилем - секретарь президента


09.01.2017   10:49
Крайне важно реализовать потенциал отношений между Грузией и Израилем, - об этом заявил секретарь президента Грузии по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе, комментируя визит президента Израиля в Грузию.

Тенгиз Пхаладзе отметил, что Реувен Ривлин прибыл в Грузию по приглашению Георгия Маргвелашвили.

«Президент Израиля прибыл по приглашению президента Грузии. Это важное событие в истории наших стран. В первую очередь, надо отметить, что визит совпадает с тем юбилейным годом, когда две страны отмечают 25-летие дипломатических отношений. Кроме того, крайне важно реализовать существующий потенциал двусторонних отношений», - сказал Тенгиз Пхаладзе.

В рамках официального визита президент Израиля проведет встречи с президентом, премьером и председателем парламента Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Австрийская и германская компании получили право летать на зимние курорты Грузии
В торговом центре Рухи будет функционировать авторынок
В 2016 году SOCAR почти на 15% снизила прокачку нефти по Баку-Супса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сухумскому кафедральному собору присвоен статус памятника культурного наследия
В Сухуми избили россиянку
Цихелашвили надеется на «рациональное решение» марионеточных властей Абхазии
Закрытие пропускных пунктов является шагом назад в защите прав грузинского населения Абхазии - омбудсмен
Юрист компании «Конти-Опт» рассказал детали «гей-скандала» в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пресс-секретарь Кадырова не увидел угроз в адрес журналиста
В 'Dəmirci Tower' сотрудник застрелил начальника
Организация Трампа прекращает проект строительства комплекса Трамп-тауэр в Батуми
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна