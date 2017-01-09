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Важно реализовать потенциал отношений между Грузией и Израилем - секретарь президента
09.01.2017 10:49
Крайне важно реализовать потенциал отношений между Грузией и Израилем, - об этом заявил секретарь президента Грузии по вопросам внешних отношений Тенгиз Пхаладзе, комментируя визит президента Израиля в Грузию.
Тенгиз Пхаладзе отметил, что Реувен Ривлин прибыл в Грузию по приглашению Георгия Маргвелашвили.
«Президент Израиля прибыл по приглашению президента Грузии. Это важное событие в истории наших стран. В первую очередь, надо отметить, что визит совпадает с тем юбилейным годом, когда две страны отмечают 25-летие дипломатических отношений. Кроме того, крайне важно реализовать существующий потенциал двусторонних отношений», - сказал Тенгиз Пхаладзе.
В рамках официального визита президент Израиля проведет встречи с президентом, премьером и председателем парламента Грузии.
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