Арешидзе: «Лидеров «Нацдвижения» вынуждают собственноручно развалить партию»

09.01.2017 11:31 «Думаю, визит Маккейна и двух других сенаторов в Грузию, Украину и страны Балтии не служит планам Трампа. Насколько мне известно, на встречах американские сенаторы сказали, что Трамп говорит одно, а политэлита США думает другое. Что касается Грузии, я точно не знаю, о чем шла речь на официальных встречах, но не исключено, что прошли переговоры на некоторые темы и в результате этого на свободу вышел Угулава. Складывается впечатление, что не только в истеблишменте США, но и в самой Республиканской партии разные группы пытаются друг друга опередить», - заявил эксперт Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Мы знаем публичную позицию Трампа, который намерен пересмотреть отношения с Россией, но Конгресс относится к этому резко отрицательно. Мы также знаем, что Конгресс уже совершил несколько шагов против планов Трампа, в частности, ужесточил санкции против России. Правда, это было инициировано Обамой, но Конгресс, в том числе и республиканцы, это поддержали. Насколько мне известно, в последние несколько лет наше сотрудничество с администрацией Белого дома фактически было приостановлено. К сожалению, наше посольство не выполняет свою функцию полноценно, что очень плохо. Это может стать большой проблемой, когда работать начнет новая администрация. Я не раз говорил, что в свое время было неправильным отказываться от работы с лоббистскими группами. Работать с сегодняшними политическими элитами без таких групп невозможно. Так что в последние годы мы почти не работаем с Белым домом, Конгрессом и т.д. От грузинских властей будет многое зависеть и в будущем - насколько активными они будут и какие шаги предпримут. США к этому готовы и ресурс для этого есть и у грузинских властей», - отметил в беседе с корреспондентом издания Мамука Арешидзе.



«На судебном процессе Угулава фактически признал вину и вышел из тюрьмы не оправданным, а отбывшим наказание. Правда, у стен тюрьмы он много говорил о политзаключении, но я не понимаю, как может быть полтизаключенным человек, когда 800 тысячам человек он платил из бюджета зарплату ни за что и сам признал это. Именно Угулава вместе с Кезерашвили оставил тбилисцам «Сити парк», выгнать который Нармания не хватило сил... Угулава не политзаключенный! Его заявления из тюрьмы указывали на то, что он готовился к борьбе, которая, предположительно, пойдет в таком направлении, которое выгодно некоторым лидерам «Мечты», т.е. в направлении распада «Нацдвижения». Если бы руководство «Мечты» упустило шанс развала «Нацдвижения», это было бы очень глупо. Очевидно, что лидеров «Нацдвижения» вынуждают собственноручно развалить партию», - считает Арешидзе.



«Что касается самого Угулава, он очень противоречивая фигура. Вы наверно помните, что он прислуживал в церкви, получил церковное образование, но когда ему было нужно, ни во что не ставил церковные нормы и авторитетов, в том числе и постоянно пытался использовать авторитет патриарха в своих интересах. Кто-то может забыть о том, что Угулава кричал на патриарха, а в 2012 году даже подправил рождественскую эпистолу, полную версию которой, если я правильно помню, опубликовала ваша газета. Примечательной была одна фраза, которую он сказал после освобождения из тюрьмы и которая связана с моралью его веры. Он сказал, что в Грузии настало время, когда милость стала важнее права. Получается, что он подстраивался под ситуацию так, как ему было нужно, но у него не отнимешь одного - он талантливый человек, имеет хорошее образование, поэтому с ним сложнее иметь дело», - заключил респондент.















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