Между членами парламентской фракции ЕНД произошла перепалка

09.01.2017 12:20 В парламенте, в рабочей комнате фракции «Единое национальное движения» произошла словесная перепалка между членами фракции - Никой Мелия, Серго Ратиани и Акакием Бобохидзе.



Ника Мелия обвинил коллег по фракции в сделке с Бидзиной Иванишвили. Он также заявил, что они по-детски слушаются Гигу Бокерия.



Стороны обвинили друг друга в разрушении партии. Бобохидзе в адрес Ники Мелия заявил, что тот, не внеся никакого вклада в дело строительства партии, разрушает «партию, созданную его усилиями». Перепалка продлилась несколько минут. На данный момент Ника Мелия покинул парламент.



Как известно, намеченное на сегодня заседание фракции, на котором должно были обсуждать отставку Ники Мелия с поста ее председателя, отложено.















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