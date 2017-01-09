Посольство США обеспокоено нападением на гендиректора «Рустави 2»

09.01.2017 13:47 Разумеется, мы были обеспокоены тем фактом, что на Нику Гварамия напали и, в тоже время, приветствуем, что правительство в связи с этим делом начало расследование. Это дело вызывает большую тревогу, и мы за ним наблюдаем, - об этом журналистам заявил посол США в Грузии Ян Келли.



Посол США также дал комментарий в связи с делом телекомпании «Рустави 2» и отметил, что свободные медиа являются важным фактором для развития любого свободного общества.



«Свободные медиа очень важны для развития любого свободного общества, чтобы каждый голос, каждый политический игрок имел доступ к медиа, а телевидение самое значимое медиа-средство. Мы наблюдаем за этим делом», - добавил посол США.















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