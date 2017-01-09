Маглаперидзе: «Общественный вещатель быстро вернет доверие и лидирующие позиции»

09.01.2017 14:52 «Мы строим свободную страну и разговоры о политических взглядах я считаю нецелесообразными. Во-первых, мои политические взгляды - это мое личное дело. Все люди имеют право на политические взгляды. Те, кто апеллирует к этому, на мой взгляд, или осознанно занимаются демагогией, или имеют какую-то другую мотивацию. У нас свобода слова, все говорят то, что им вздумается. Кому-то это нравится, кому-то нет, это естественный процесс. Упаси господь, чтобы все думали одинаково. Борд возложил на меня эту ответственность, это большая честь для меня. Была очень конкурентная борьба и несколько кандидатов свободно претендовали на победу. Во втором туре я получил те же 6 голосов, что и в первом. В этом нет ничего особенного», - заявил новый генеральный директор Общественного вещателя Васил Маглаперидзе в интервью газете «Резонанси».



«Что касается планов, я отметил, что в случае моей победы Общественный вещатель быстро вернет доверие и лидирующие позиции. Сейчас я буду заниматься именно этим. На мой взгляд, главным приоритетом бюджета должно быть техническое оснащение вещателя. Общественный вещатель - единственная альтернатива коммерческим или политически ангажированным СМИ в стране и он должен служить свободным гражданам, культуре и демократии. Чтобы изучить нынешнюю ситуацию и возможности Общественного вещателя, необходимо провести полную инвентаризацию, детально описать и оценить материально-техническую базу, на основании исследований установить позицию Общественного вещателя на медиа-рынке. Первоочередной задачей является строительство нового здания и его оснащение в соответствии с современными стандартами», - отметил в беседе с корреспондентом издания Васил Маглаперидзе.



«Разумеется, главным направлением Общественного вещателя является объективное и своевременное информирование граждан, подготовка репортажей о событиях внутри страны и за ее пределами, экспертная оценка политико-экономического положения, ток-шоу и журналистские расследования. Необходимо технически обеспечить региональные бюро и увеличить долю региональной информации в выпусках новостей. Приоритетной должна остаться тенденция моментального реагирования на вызовы, которые есть в обществе, для чего необходимо, чтобы вещатель обеспечил подготовку интерактивной медиа-продукции о социальной тематике. Естественно, будут какие-то изменения, но основной опорой будут сотрудники Общественного вещателя. У телеканала огромный ресурс», - заключил Маглаперидзе и на вопрос - «Планируете ли вы изменить информационную политику?» - ответил:



«Информационную политику многие, в том числе и журналисты, к сожалению, понимают неправильно. Информационная политика, в первую очередь, это качество. Информационная независимость конечно будет, но нужно изменить качество, увеличить оперативность и т.д.».















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