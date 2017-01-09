Клинтон больше не будет участвовать в выборах

09.01.2017 15:24 Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах мэра города Нью-Йорк, а также каких-либо еще выборах в будущем, считает ее доверенное лицо Нира Танден, передает телеканал CNN.



Ранее газета New York Daily News со ссылкой на собственный высокопоставленный источник сообщила, что Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра города Нью-Йорк. Срок полномочий нынешнего мэра города Билла де Блазио закончится в конце этого года.



"Я думаю, что она ищет способы помочь детям и семьям. Это то, на чем она была сосредоточена всю жизнь… Я не думаю, что она когда-либо еще будет участвовать в выборах", — приводит телеканал слова Танден.















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