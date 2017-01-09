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В ЕС обещают как можно быстрее отменить визы для Грузии


09.01.2017   15:44
Глава представительства ЕС в Грузии, посол Янош Херман не может назвать конкретную дату завершения процесса визовой либерализации, но надеется что, грузинские граждане смогут свободно посещать европейские страны без виз в ближайшем будущем.

«Вам известно, что произошло в конце прошлого года, но нам предстоит сделать еще определенные шаги, так как процесс пока не завершился.

Начался 2017 год и я уверен, что евроинституции доведут это дело до конца. Процесс перешел в последнюю фазу.

Вы говорите, что ждете, а мы говорим вам, что работаем над этим вопросом»,- сказал Янош Херман журналистам.






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