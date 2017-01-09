Грузия поддерживает Израиль в борьбе с терроризмом - Квирикашвили

09.01.2017 16:13 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили осуждает террористический акт в Иерусалиме. Об этом глава грузинского правительства заявил на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.



«Это –акт, направленный против человечества, и Грузия в борьбе с терроризмом на вашей стороне. Мы шокированы этим возмутительным актом…Цель терроризма - изменить повестку дня развития страны, и мы должны быть в этом процессе вместе», -сказал премьер –министр Грузии.



В свою очередь президент Израиля поблагодарил главу грузинского правительства за поддержку.



«Мы рассматривали возможность отложить визит в Грузию из-за произошедшего террористического акта, хотя сказали, что террористы нас не смогут остановить. Так что, господин премьер-министр, находиться сегодня здесь, рядом с вами, для нас большая честь»,-сказал Реувен Ривлин.



Как сообщают в пресс-службе правительства Грузии, в ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества двух стран в разных сферах.



Кроме этого, Георгий Квирикашвили поблагодарил Реувена Ривлина за поддержку правительством Израиля территориальной целостности Грузии.



Ривлин вместе с супругой прибыл в нашу страну с официальным двухдневным визитом, в ходе которого запланированы встречи президента Израиля с высокопоставленными представителям законодательной и исполнительной властей.



Кроме того, Ривлин намерен побывать в гостях у представителей еврейской общины.



Посол Израиля в Грузии Шаптай Цур заявил несколько дней назад , что «визит Реувена Ривлина станет первым в истории двух стран визитом президента Израиля в Грузию». «Этот визит призван содействовать расширению и углублению дружественных отношений между двумя странами», - сказал посол.



Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.















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