Маргвелашвили встретился с президентом Израиля в расширенном формате

09.01.2017 16:16 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился лицом к лицу, и в расширенном формате с президентом Израиля Рувеном Ривлиным, находящимся с официальным визитом в Грузии.



Согласно информации пресс-службы администрации президента, Георгий Маргвелашвили выразил президенту Израиля сожаление, и соболезнование в связи с терактом, происшедшим вчера в Иерусалиме.



На встрече во Дворце президента подчеркнули, что Грузия жестко осуждает любое проявление терроризма, и вместе с международным содружеством продолжает усилия для обеспечения мира и безопасности во всем мире.



По заявлению президента Грузии, в такой незащищенной среде весь мир стоит перед многими глобальными угрозами, и усиление сотрудничества в сфере безопасности выполнит значительный роль в этом процессе.



На встрече Георгий Маргвелашвили еще раз отметил, что Грузия является надежным партнером и контрибьютором в деле установления глобальной безопасности, несмотря на то, что 20% территории нашей страны оккупирована Российской Федерацией, и более 15% нашего населения являются беженцами и вынужденно перемещенными лицами.



Президент поблагодарил государство Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также твердую и постоянную поддержку политики непризнания.



На встрече стороны говорили о многовековых грузинско-израильских отношениях, положении на оккупированных территориях Грузии, и сотрудничестве в деле глобальной безопасности.



На встрече подчеркнули значение визита в Грузию президента государства Израиль, являющегося значительной демонстрацией углубления дружественных отношений, сильного партнерства, и совместных усилий между нашими странами.



Отметили, что в текущем году грузинско-израильским дипломатическим отношениям исполняется 25 лет, тогда как дружба еврейского и грузинского народа насчитывает 2 600 лет, с тех пор, как наши народы разделяют общее наследие, и величайшее взаимное уважение друг к другу.



В ходе встречи говорили также об углублении двухстороннего сотрудничества в вопросах обороны и безопасности, и экономического сотрудничества.



Отметили, что необходимо активизировать экономические и торговые отношения между Грузией и Израилем. Экономическая политика Грузии ориентирована на свободное, справедливое, инклюзивное, и устойчивое развитие.



Грузинская сторона отметила, что наряду с либеральной, стабильной, безопасной, и свободной от коррупции бизнес средой, геостратегическое местоположение Грузии делает ее привлекательной страной для инвестиций.



В ходе встречи разговор коснулся и тех уникальных возможностей, которые предлагает Грузия партнерам посредством свободной торговли и интеграции с разными ведущими рынками мира.



На сегодня действует договор об Ассоциации с Евросоюзом, включающий договор о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве, режим свободной торговли с Турцией и со странами СНГ, льготный экспортный режим (GSP) с США, Канадой, Японией, Швейцарией и Норвегией, договор исторического значения о свободной торговле с Китаем.



С учетом всего этого президент Грузии призвал израильские компании осуществить инвестиции в Грузии в разных растущих секторах страны, таких как обновляющаяся энергия, сельское хозяйство, туризм, и промышленность.



В рамках двухдневного официального визита запланированы встречи Рувена Ривлина с премьер-министром и председателем парламента Грузии.



На расширенной встрече присутствовали начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, советники президента, представители законодательной и исполнительной власти Грузии, и члены власти государства Израиль.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

