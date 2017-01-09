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Первые леди Грузии и Израиля вместе попили чай в президентском дворце
09.01.2017 16:20
Пока президент Грузии Георгий Маргвелашвили встречался с президентом Израиля Реувеном Ривлином, первая леди Мака Чичуа чествовала в другой комнате супругу главы Израильского государства Нехаму Ривлин.
Как сообщают в пресс-службе президента Грузии, на встрече Мака Чиуча и Нехама Ривлин обсудили грузино-израильские отношения в сфере культуры.
Мака Чичуа вручила гостье колье, выполненное в технике перегородчатой эмали.
Со своей стороны Нехама Ривлин передала первой леди Грузии традиционные сувениры, поблагодарив ее за теплый прием.
Президент Израиля Реувен Ривлин и его супруга Нехама Ривлин прибыли сегодня в Грузию с двухдневным официальным визитом по приглашению главы Грузинского государства Георгия Маргвелашвили.
Реувен Ривлин и Георгий Маргвелашвили провели личную встречу, после чего переговоры продолжились в расширенном формате — с участием делегаций двух стран.
В программе визита президента Израиля в Тбилиси — встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили и спикером парламента Ираклием Кобахидзе.
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