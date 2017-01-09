Глава МИД Грузии в ходе визита в Турцию выступит перед дипломатами

09.01.2017 16:27 Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сегодня, 9 января, направился в Турцию с двухдневным официальным визитом. Запланированы встречи с президентом страны Реджеп Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Бинали Йылдырымом и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.



Как сообщает внешнеполитическое ведомство, стороны обсудят работу грузино-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также приоритетывнешней политики двух стран и региональной безопасности.



В ходе визита министр примет участие в ежегодной встрече дипломатического корпуса Турции, где выступит перед турецкими дипломатами. На встрече также будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств Туниса и Финляндии.















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