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Глава МИД Грузии в ходе визита в Турцию выступит перед дипломатами
09.01.2017 16:27
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сегодня, 9 января, направился в Турцию с двухдневным официальным визитом. Запланированы встречи с президентом страны Реджеп Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Бинали Йылдырымом и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает внешнеполитическое ведомство, стороны обсудят работу грузино-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также приоритетывнешней политики двух стран и региональной безопасности.
В ходе визита министр примет участие в ежегодной встрече дипломатического корпуса Турции, где выступит перед турецкими дипломатами. На встрече также будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств Туниса и Финляндии.
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